Олеся Максименко Пермское предприятие похитило у ресурсоснабжающей компании электроэнергию на 410 тыс. рублей Владельцы торгового объекта незаконно подключились к электросетям Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Орджоникидзевском районе Перми выявлен факт хищения 260 тыс. киловатт-часов электроэнергии общей стоимостью свыше 410 тыс. руб.

Владельцы торгового объекта в микрорайоне Лёвшино самовольно подключились к электросетям. Свою линию они замаскировали в предназначенном под снос жилом многоквартирном доме. Однако данный факт в ходе рейда выявили сотрудники филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

По заявлению энергетиков было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследовано и передано в суд.

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