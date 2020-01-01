Олеся Максименко
Пермское предприятие похитило у ресурсоснабжающей компании электроэнергию на 410 тыс. рублей
Владельцы торгового объекта незаконно подключились к электросетям
В Орджоникидзевском районе Перми выявлен факт хищения 260 тыс. киловатт-часов электроэнергии общей стоимостью свыше 410 тыс. руб.
Владельцы торгового объекта в микрорайоне Лёвшино самовольно подключились к электросетям. Свою линию они замаскировали в предназначенном под снос жилом многоквартирном доме. Однако данный факт в ходе рейда выявили сотрудники филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
По заявлению энергетиков было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследовано и передано в суд.
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