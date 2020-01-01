Елена Синица В выходные 30 домов Перми останутся без холодной воды На сетях будут проводить аварийно-восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 16 января, в Перми планируется отключение холодной воды. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

Как пояснили в компании, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях.

Из-за этого без холодной воды останутся жители домов на ул. Вильямса, 24, 40, 44, 51а, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ул. Кабельщиков, 19, 21, ул. Коспашской, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46 и ул. Усадебной, 2, 3, 4, 6, 55.

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