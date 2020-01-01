Мария Сыропятова В новогодние праздники в Перми на четверть упал спрос на кондитерские изделия и выпечку Вырос спрос на мясо, яйцо и безалкогольные напитки Поделиться Поделиться Твитнуть

Спрос на кондитерские изделия и выпечку в новогодние праздники в Перми упал на 26%. Об этом сообщил онлайн-ретейлер «Самокат».

Вместе с тем в новогодние каникулы жители Перми стали заказывать больше безалкогольных напитков (+11%), мяса птицы (+10%) и яиц (+8%). С 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года чаще всего горожане покупали в «Самокате» хлеб, бананы, молоко и воду. Самым популярным праздничным продуктом стали мандарины.

А в период перед новогодними праздниками пермяки чаще стали покупать непродовольственные товары, например праздничные украшения и подарочную упаковку (+23%), а также уходовую косметику (+22%). За время праздников курьеры-партнёры «Самоката» доставили более 70 тыс. заказов в Перми. Больше всего заказов горожане сделали 30 декабря, в этот день число заказов на 13% превысило средние показатели за месяц.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.