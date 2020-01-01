Олеся Максименко Для борьбы с коронавирусом Пермский край готовится развернуть 7,5 тыс. коек Это рекордное количество за всё время пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с возможным на территории Пермского края ростом заболеваемости коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», региональный минздрав готовится развернуть рекордное количество коек — 7,5 тыс.

Для сравнения — на данный момент в Прикамье развёрнуто 2343 койки, и ведомство разрабатывает план постепенного увеличения этого числа.

В минздраве обращают внимание, что такое количество койко-мест для борьбы с коронавирусной инфекцией неизбежно скажется на оказании плановой медицинской помощи, и призывают жителей Пермского края пройти вакцинацию, отказаться от посещения массовых мероприятий и соблюдать меры безопасности.

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