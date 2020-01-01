Олеся Максименко Подтверждённые случаи коронавируса выявлены в 26 муниципалитетах Пермского края В столице региона — 200 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 26 муниципалитетах Пермского края.

Наибольшее количество заразившихся выявлены в столице региона, Губахе и Чернушинском округе: 200, 15 и 10 случаев соответственно.

Девять инфицированных — в Октябрьском округе, по восемь заболевших — в Пермском районе и Очёрском округе, семь — в Соликамском округе, по шесть — в Кунгурском районе и Верещагинском округе.

В Краснокамском и Сивинском округах зафиксировано по пятеро заразившихся, в Березниках — четыре, в Горнозаводском, Карагайском, Кишертском, Оханском и Частинском округах — по три, в Кизеле и Березниковском округе — по два.

По одному случаю коронавируса выявлено в ЗАТО Звёздный, Кунгуре, Александровском, Бардымском, Гайнском, Куединском и Осинском округах.

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