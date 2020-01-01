Дмитрий Махонин представил на Гайдаровском форуме опыт Прикамья в решении кадровых вопросов медицины Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 января, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принимает участие в Гайдаровском форуме. Глава региона принял участие в дискуссии, посвящённой нацсистеме здравоохранения, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор представил опыт Прикамья в решении вопроса нехватки медицинских кадров. Дмитрий Махонин отметил, что обеспечить отрасль специалистами можно только подходя к этому вопросу комплексно. Кроме уровня оплаты труда значение имеют и качественная инфраструктура с комфортными условиями труда, и жилье, и перспективы карьерного роста. Только все это в совокупности дает возможность привлекать специалистов в медицинскую отрасль, и сегодня в крае принимаются меры, дополняющие федеральные.

Губернатор также также подчеркнул, что важным направлением работы в обеспечении кадрами является повышение престижа медицинских профессий.

По словам Дмитрия Махонина, большое значение имеет поддержка и повышение доступности образования для тех, кто действительно хочет работать в отрасли. Для достижения этой цели региональные власти развивают проект по целевому обучению ребят в медицинском университете — в 2021 году в вуз зачислено на 25% таких студентов больше, чем в 2020.

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