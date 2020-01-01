Олеся Максименко Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года Независимо от того, когда будет принят соответствующий закон Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров страны будут проиндексированы на 8,6% независимо от того, когда будет принят закон. Об этом журналистам сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

По словам Матвиенко, именно пенсионеры серьёзнее всех пострадали из-за роста цен на продовольствие и другие товары. При этом при уровне инфляции в 8,4% пенсии в этом году были проиндексированы только на 5,9%. Поручение обеспечить индексацию до 8,6% дал президент РФ Владимир Путин.

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