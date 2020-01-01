Санаторий «Демидково» присоединился к программе «Кешбэк от Ростуризма» Поделиться Поделиться Твитнуть

18 января стартует программа возврата части стоимости за поездки по России от Ростуризма. Санаторий «Демидково» является официальным партнёром программы. Сейчас самое время для тех, кто давно мечтал побывать в санатории, воплотить мечту в реальность.

Что для этого нужно?

Выбрать путёвку в санаторий «Демидково» от двух ночей, с заездом с 18 января и выездом не позднее 30 апреля. Оплатить путёвку одним платежом картой «Мир» и наслаждаться отдыхом.



Подробности на сайте санатория.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.