Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Мазепиным Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Мазепиным, генеральным директором АО «ОХК «Уралхим», заместителем председателя совета директоров ПАО «Уралкалий». О результатах встречи сообщает пресс-служба «Уралкалия».

Основной темой встречи стало обсуждение итогов и перспектив развития российской и мировой отрасли производства минеральных удобрений, а также операционной деятельности АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

Дмитрий Мазепин проинформировал президента о текущей ситуации на ключевых рынках потребления продукции «Уралхима» и «Уралкалия», в том числе и в странах Африки, поддержке российских сельхозпроизводителей, финансовых показателях и инвестиционных проектах компаний, а также инициативах «Уралхима» и «Уралкалия» в сфере корпоративной социальной ответственности.

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий»:

— «Уралхим» и «Уралкалий», занимая лидирующие позиции в отрасли, придают большое значение как развитию регионов присутствия, так и реализации социальных проектов федерального уровня, среди которых переселение жителей в Березниках и строительство объектов инфраструктуры в рамках проекта «Сириус».

От имени компаний хотелось бы выразить благодарность президенту и правительству РФ за поддержку и понимание специфики химической отрасли, являющейся, без сомнения, ключевой составляющей развития сельского хозяйства как в России, так и за рубежом.

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