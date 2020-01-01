Олеся Максименко В Мотовилихе реконструировали 2,5 км сетей водоснабжения Их пропускная способность составляет 1580 л/с Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Мотовилихинском районе Перми закончена реконструкция сетей водоснабжения общей протяжённостью 2,5 км и пропускной способностью 1580 л/с, сообщает пресс-служба городской администрации.

Реконструкция велась на участке от камеры переключения на ул. Фрезеровщиков по улицам Братьев Вагановых, КИМ, Тургенева до ул. Макаренко. Обновлённая сеть обеспечит бесперебойным водоснабжением 150 тыс. жителей Мотовилихи после отключения Большекамского водозабора.

Работы по реконструкции в рамках муниципального контракта выполнило ООО «Вертикаль». Весной компания завершит благоустройство территории.

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