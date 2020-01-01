«Азот» — победитель Большого национального конкурса «Серебряные нити — 2021» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Проект филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» победил в Большом национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити — 2021». Календарь безопасности «12 ПРАВИЛьных друзей» удостоен второго места в номинации «Лучший специальный проект», сообщает пресс-служба предприятия.

«Серебряные нити» — один из наиболее авторитетных в России конкурсов корпоративных медиа. Проводится он с 2008 года. Ежегодно в национальном конкурсе «Серебряные нити» принимает участие почти 150 медийных проектов. География конкурса в этом году охватила Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинскую область, Ульяновск, Краснодар, Великий Новгород и Чебоксары, а также Беларусь.

Напомним, «Азот» презентовал интерактивный календарь безопасности «12 ПРАВИЛьных друзей» во Всемирный день охраны труда в апреле 2021 года. На страницах календаря дети азотчиков рассказывают о 12 ключевых правилах безопасности, действующих в компании «Уралхим». QR-код, расположенный на каждой странице календаря, позволяет увидеть телеверсию проекта, где «12 ПРАВИЛьных друзей» рассуждают о работе завода и необходимости соблюдать правила безопасности и на рабочем месте, и дома.

Стоит отметить, что победу в номинации филиал «Азот» разделил с ПАО «ТОАЗ» (Тольятти). Проект «Комикс «Приключения Толика Азотова» также получил второе место в номинации «Специальный проект».

В группе компаний «Уралхим» действует политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она включает в том числе непрерывное совершенствование и развитие системы управления ОТ и ПБ; повышение уровня культуры безопасности, когда каждый сотрудник компании осознаёт свою роль и значимость в вопросах безопасности; вовлечение работников и максимальное использование их потенциала путём обеспечения информирования, обучения и поддержания необходимой квалификации, опыта в области охраны труда и здоровья, промышленной и пожарной безопасности.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Безопасность персонала и охрана здоровья сотрудников — один из основных приоритетов «Уралхима». Мы приветствуем разные способы и средства информирования сотрудников. Используем новейшие технологии для всестороннего освещения важной темы. Каждый на рабочем месте должен помнить ключевые правила. Гордимся, что наш проект «12 ПРАВИЛьных друзей» занимает призовые места во всероссийских и международных конкурсах.

Проект доступен по ссылке.

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