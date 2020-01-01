Елена Синица «Газпром межрегионгаз Пермь» подал в суд на теплового оператора Губахи Оператор задолжал газовикам 192 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

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«Газпром межрегионгаз Пермь» обратился в арбитражный суд с иском о признании ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ) несостоятельным. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Поясняется, что, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», задолженность ГЭКОМ перед поставщиками газа и электроэнергии составляет 35 млн руб. Иски ещё на 15 млн руб. рассматриваются в суде первой инстанции. Помимо этого, теплоэнергетики оспаривают требования «Газпром межрегионгаз Пермь» более чем на 100 млн руб.

Как сообщили изданию в «Газпром межрегионгаз Пермь», с января 2020 года ГЭКОМ ни разу не платила за поставленный газ. Таким образом, за два года задолженность достигла почти 192 млн руб.

«Все принимаемые ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» меры, в том числе взыскание задолженности в судебном порядке, предъявление исполнительных листов, направление обращений в органы государственной власти и местного самоуправления, проведение совещаний по урегулированию ситуации, не приводят к сокращению и ликвидации задолженности», — прокомментировали в организации.

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