Олеся Максименко Жители Соликамска пожаловались на сильный запах хлора Причиной могли стать погодные условия Поделиться Поделиться Твитнуть

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Поздно вечером 12 января в Соликамске распространился сильный запах хлора. На это явление и густой туман пожаловались в социальных сетях жители города, сообщает «Рифей-Пермь».

При этом в единой дежурно-диспетчерской службе никаких производственных аварий и происшествий зафиксировано не было.

Причиной, по предварительной версии, могли стать погодные условия. Экологи уже взяли пробу, причина смога выясняется.

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