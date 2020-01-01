Елена Синица На Красавинском мосту временно ограничат скорость движения До конца 2022 года передвигаться по нему можно будет с максимальной скоростью 60 км/ч Поделиться Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

ФКУ Упрдор «Прикамье»

Начиная с 13 января 2021 года на Красавинском мосту через Каму вводится ограничение скорости движения до 60 км/ч. Об этом сообщает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Поясняется, что это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-7. Ограничение вводится до конца 2022 года, до момента начала работ по капремонту объекта.

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