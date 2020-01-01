Андрей Стрельцов В состав олимпийской сборной страны для поездки в Пекин вошли две саночницы из Пермского края Татьяна Иванова и Екатерина Катникова могут побороться в Китае за награды высшей пробы Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Иванова

Пресс-служба администрации Пермского края

Федерация санного спорта России утвердила состав команды на Олимпийские игры в Пекине. Две вакансии у женщин в одиночных санках отданы спортсменкам из Чусового. Татьяна Иванова — признанный лидер команды, призёр Олимпийских игр 2014 года. Компанию ей составит ещё одна воспитанница чусовской СШОР «Огонёк» им. Л. Д. Постникова Екатерина Катникова.

Отбор на Игры проходит по сумме четырёх лучших результатов на Кубке мира, и пока Иванова, пропустившая этапы отбора из-за травмы, задачу не выполнила. Но в Федерации санного спорта России надеются, что спортсменка всё-таки получит право выступать на Олимпиаде.

Сама Татьяна Иванова рассчитывает подойти к Олимпийским играм в оптимальной форме.

«Внутренние ощущения говорят мне, что осталось так мало времени, ведь я сейчас не в лучшей своей форме. Да и 43-я позиция в итоговой таблице Кубка мира не даёт вздохнуть спокойно. Пропущенные пять этапов не остались незамеченными. Но боевой настрой позволяет излишне не волноваться. Так что настроение хорошее, рабочее», — написала Татьяна Иванова на своей странице в Instagram.

Отметим, что ранее в состав олимпийской сборной страны попала лыжница из Пермского края Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля. Окончательный состав сборной России будет оглашён 20 января. Среди кандидатов на поездку есть пермские спортсмены в дисциплинах фристайл и биатлон.

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