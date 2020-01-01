Елена Синица За новогодние праздники прикамцы обратились в скорую помощь 12,2 тыс. раз В среднем на экстренные вызовы врачи доезжали за 17,39 минуты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 1 по 9 января жители Пермского края вызывали скорую 12 210 раз. Такие данные приводит Пермская станция скорой помощи.

При этом к детям до 17 лет скорую вызывали 2535 раз. В экстренной форме было совершено 1709 вызовов, в неотложную помощь было передано ещё 2239.

С 08:00 до 23:00 было обслужено 258 вызовов неотложки. Безрезультатных вызовов за этот период было 1160. В среднем на экстренные вызовы скорая помощь доезжала за 17,39 минуты, на ДТП — за 14,04 минуты.

За новогодние праздники в больницы госпитализировали 3989 человек. Из-за коронавируса в скорую поступило 558 звонков. В результате было госпитализировано 326 человек. Ещё 464 вызова были связаны с пневмонией, госпитализировано по этой причине 278 человек.

Кроме того, 1982 вызова были из-за ОРВИ. Из-за этого в больницы положили 250 человек. При этом к детям до 17 лет из-за ОРВИ скорая приехала 1042 раза. Госпитализировано 210 детей.

Также зафиксировано 17 переохлаждений и обморожений. Выездов на ДТП за это время было 68. В них пострадало 37 человек, один человек погиб.

Помимо этого, в скорую обращались 65 раз из-за пожаров, 220 — из-за травм на улице и 698 — из-за воздействия алкоголя. В связи с болезнями сердца в праздники прикамцы обратились 524 раза. Ещё 1431 вызов связан с гипертонией и 544 — с цереброваскулярной болезнью.

Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Пермского района, Перми, Добрянского, Краснокамского и Ильинского округов.

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