Елена Синица
ПГНИУ частично возвращается к очному обучению
Дистанционно будут проходить только лекции
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Начиная с 17 января в Пермском классическом университете (ПГНИУ) обучение будет организовано в смешанном формате. Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.
Так, в очном режиме будут проводиться лабораторные и практические занятия. Лекции продолжатся в режиме видео-конференц-связи.
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