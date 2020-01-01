Елена Синица ПГНИУ частично возвращается к очному обучению Дистанционно будут проходить только лекции Поделиться Поделиться Твитнуть

Начиная с 17 января в Пермском классическом университете (ПГНИУ) обучение будет организовано в смешанном формате. Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.

Так, в очном режиме будут проводиться лабораторные и практические занятия. Лекции продолжатся в режиме видео-конференц-связи.

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