Олеся Максименко
За девять дней нового года аэропорт «Пермь» обслужил более 56 тыс. пассажиров
Самым загруженным днём стало 9 января
За новогодние каникулы сотрудники международного аэропорта «Пермь» обслужили свыше 56 тыс. пассажиров, это на 24% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, самым напряжённым стал последний день каникул: 9 января через воздушный вокзал Перми прошло 6 тыс. пассажиров.
Традиционно самыми загруженными направлениями в эти дни стали Москва и Санкт-Петербург. Также жители Перми чаще вылетали в Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар.
В число наиболее популярных зарубежных направлений вошли Хургада, Шарм-эш-Шейх и Стамбул.
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