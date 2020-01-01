Олеся Максименко За девять дней нового года аэропорт «Пермь» обслужил более 56 тыс. пассажиров Самым загруженным днём стало 9 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Аэропорт Перми

За новогодние каникулы сотрудники международного аэропорта «Пермь» обслужили свыше 56 тыс. пассажиров, это на 24% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, самым напряжённым стал последний день каникул: 9 января через воздушный вокзал Перми прошло 6 тыс. пассажиров.

Традиционно самыми загруженными направлениями в эти дни стали Москва и Санкт-Петербург. Также жители Перми чаще вылетали в Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар.

В число наиболее популярных зарубежных направлений вошли Хургада, Шарм-эш-Шейх и Стамбул.

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