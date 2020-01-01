Олеся Максименко За год в Перми демонтировали свыше 2,6 тыс. незаконных вывесок В большинстве случаев собственники убирали их добровольно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года в Перми в реестр объектов, подлежащих демонтажу, было включено 3,1 тыс. конструкций, не соответствующих установленным требованиям.

Из них 2,2 тыс. вывесок предприниматели демонтировали добровольно, ещё 426 были убраны с улиц города принудительно, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Наибольшее количество вывесок, не соответствующих стандартам, в прошлом году было выявлено в Дзержинском, Индустриальном, Кировском и Ленинском районах города.

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