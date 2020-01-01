Елена Синица В ПГНИУ установили системы распознавания лиц Они появились в трёх корпусах вуза Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) установили оборудование для распознавания лиц. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Системы появились в корпусах №1, 2 и 7. Поясняется, что они предназначены для создания временных пропусков для гостей ПГНИУ, доступа студентов и сотрудников вуза.

При входе в корпуса установлены турникеты с камерой и голосовым помощником и киоски для самостоятельной регистрации в системе. Для регистрации нужен российский паспорт или водительское удостоверение. Подробная инструкция находится рядом с системой. Данная функция удобна для гостей ПГНИУ и студентов, забывающих свой пропуск.

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