Олеся Максименко Суд поставил точку в споре Пермского УФАС и победителя закупки медоборудования ООО «Медтрейд» не смогло оспорить решение антимонопольщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края поддержал Пермское УФАС в споре с победителем незаконной закупки рентген-аппарата.

Аукцион на поставку аппарата ГАУ ПК «Краевой центр закупок» провело в апреле 2021 года. Победителем стало ООО «Медтрейд», но договор с ним так и не был подписан. Компания обратилась с жалобой в антимонопольное ведомство.

При рассмотрении жалобы заказчик мотивировал свой отказ подписывать договор возбуждением уголовного дела по факту дачи взятки в отношении должностного лица ООО «Медтрейд» в рамках спорной закупки. Но, согласно законодательству, данный факт не является основанием для отказа заключать договор, в действиях заказчика было признано соответствующее нарушение.

В то же время, при изучении аукционной документации, УФАС обнаружило в ней противоречивые требования к товару, которые вводят участников закупки в заблуждение.

«Согласно техническому заданию заказчика, от потенциальных участников аукциона требовалось поставить определённый аппарат для рентген-обследования или его эквивалент. В ходе рассмотрения жалобы удалось установить, что заданные в документации характеристики закупаемого товара не соответствуют реальным значениям интересуемого товара. Таким образом, в документации была установлена мнимая возможность поставки эквивалентного товара, что недопустимо», — прокомментировал заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Краевой центр закупок признал и устранил нарушение, сообщает пресс-служба ведомства. ООО «Медтрейд» попыталось оспорить решение и предписание антимонопольного органа в суде, считая, что надзорное ведомство превысило свои полномочия, отменив результаты аукциона, проведённого с нарушением федерального законодательства. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС.

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