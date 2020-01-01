Олеся Максименко Ушла из жизни бывший председатель крайизбиркома Тамара Сайдакова Она руководила избирательной комиссией Пермского края пять лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Тамара Николаевна Сайдакова

Избирательная комиссия Пермского края

Сегодня, 12 января, ушла из жизни бывший председатель избирательной комиссии Пермского края Тамара Николаевна Сайдакова. Она возглавляла комиссию с августа 2008 года по декабрь 2013 года.

«Тамару Николаевну отмечал высокий профессионализм. Она всегда чувствовала ответственность за свои решения перед жителями региона, избирателями. За годы работы она внесла большой вклад в развитие избирательного процесса на территории региона. Она навсегда останется в памяти чутким руководителем», — говорится в сообщении крайизбиркома.

Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования родным и близким Тамары Николаевны.

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