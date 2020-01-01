Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах пермских спортсменов на соревнованиях 2021 года. Ведущие пловцы региона на окружных, российских и международных соревнованиях завоевали 44 медали: 16 золотых, 14 серебряных, 14 бронзовых. Это на 10 медалей больше, чем в 2020 году.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» холдинга «Уралхим» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях всех уровней.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Наша цель — помочь детям развить свой спортивный талант. Каждый год мы проводим чемпионаты и первенства Пермского края, а также межрегиональные соревнования и видим много перспективных юных пловцов из разных городов Прикамья. Помимо Перми сильные спортивные школы есть в Краснокамске, Березниках, Осе, Чайковском, Губахе и других городах. Имена их воспитанников звучат среди победителей и призёров престижных российских соревнований.

11 медалей в копилку сборной Пермского края в 2021 году принесла мастер спорта из Краснокамска Екатерина Сорокина (тренер — Лидия Бирюкова). Например, на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Сукко (Краснодарский край) в упорной борьбе она заняла первое место на дистанции 16 км, стала второй на дистанции 10 км и третьей на дистанции 5 км. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) Екатерина Сорокина стала пятой в заплыве на 25 км. Благодаря своим достижениям спортсменка входит в основной состав сборной России по плаванию.

Отличные результаты на международных, российских и окружных соревнованиях по плаванию и по плаванию на открытой воде в 2021 году показал ещё один спортсмен из Краснокамска Руслан Садыков (тренер — Лидия Бирюкова). Он завоевал девять медалей. Среди его наград есть серебро первенства по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км в Сукко, бронза чемпионата России на дистанции 16 км, четыре золота первенства ПФО. Лучшими достижениями Руслана в 2021 году стали пятое место на дистанции 1500 м на Международных соревнованиях «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге и седьмое место на дистанции 25 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную команду России по плаванию стали три спортсмена из Пермского края: Екатерина Сорокина, Руслан Садыков и Елизавета Синюкова.

Отличные результаты на окружных соревнованиях 2021 года также показали Даниил Шишлов, Ксения Максимова и Матвей Мялкин из Краснокамска (тренер — Лидия Бирюкова), Кира Манохина и Диана Фёдорочева из «Олимпии-Пермь» (тренер — Андрей Орехов), Владислав Третьяков и Юрий Ершов из «Олимпии-Пермь» (тренер — Владимир Колпаков), Елизавета Синюкова и Егор Сосунов тоже из «Олимпии-Пермь» (тренер — Наталья Аборина), Владимир Сунцов из Губахи (тренер — Марина Ашугян).

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В 2021 году звание мастера спорта России присвоено спортсмену Никите Копылову из команды «Олимпия-Пермь» (тренер — Андрей Орехов). На первенстве ПФО по плаванию в Саранске он завоевал две золотые медали на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.

В 2021 году Федерация плавания Пермского края при поддержке министерства физической культуры и спорта региона организовала четыре краевых чемпионата и первенства, а также первенство на призы губернатора Пермского края. По их итогам формировалась сборная команда края для выступления на состязаниях более высоких уровней. Следующие соревнования региона — чемпионат и первенство Пермского края по плаванию — запланированы на 8–10 февраля 2022 года. Они пройдут в пермском бассейне «Олимпия».

По сообщению пресс-службы предприятия

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