Андрей Стрельцов Лыжница из Перми вошла в состав сборной России для участия в Олимпийских играх Мария Истомина зачислена в команду решением тренерского штаба Поделиться Поделиться Твитнуть

Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил состав сборной страны для поездки на Олимпийские игры в Пекин. По данным пресс-службы ведомства, среди восьми спортсменок есть и пермская лыжница Мария Истомина.

Тренер сборной России Елена Вяльбе заявила, что Истомина и Мацокина попали в сборную страны решением тренерского штаба. Остальные лыжники выполнили критерии отбора.

Мария Истомина — уроженка Пермского края. Начала профессионально заниматься лыжами в 16 лет. За свою карьеру была чемпионкой России по лыжным гонкам на 30-километровой дистанции классикой, призёром чемпионата России, призёром и чемпионкой юниорского первенства мира и молодёжного мирового первенства на 10-километровой дистанции.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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