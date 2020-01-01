Елена Синица Red Wings выполнила первые рейсы из Перми в Уфу и Волгоград Вечером состоится вылет в Калининград Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 11 января, авиакомпания Red Wings выполнила первые рейсы в Волгоград и Уфу. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Кроме этого, сообщается, что сегодня вечером состоится первый рейс в Калининград.

Поясняется, что в дальнейшем вылеты в Волгоград будут совершаться по вторникам. Вылет из Перми в 08:20, вылет из Волгограда в 09:35.

Также по вторникам планируются рейсы в Калининград. Вылет из Перми в 19:50, вылет из Калининграда в 21:50.

В Уфу авиакомпания будет летать по вторникам и четвергам. Вылет из Перми в 14:35, вылет из Уфы в 16:45.

Все рейсы субсидируются из федерального и регионального бюджетов.

Помимо этого, Red Wings продолжит полёты из Перми в Махачкалу и Мурманск. 12 января авиакомпания приступит к выполнению перелётов из Перми в Краснодар.

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