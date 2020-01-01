Елена Синица В Прикамье ограничили рост платы за коммунальные услуги Он не сможет превышать 6,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае введено ограничение на рост платы за коммунальные услуги. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года», — говорится в документе.

Согласно документу, со второго полугодия прирост платы за коммунальные услуги для жителей региона не должен превышать 6,4%.

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