Андрей Стрельцов Пермские автогонщики удачно выступили на этапе Кубка страны Они стали бронзовыми призёрами ралли «Барда-2022» Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Бардымского муниципального округа Пермского края состоялся второй этап Кубка России по ралли «Барда-2022».

Маршрут гонки составил 181,41 км, из которых 87,44 км было отведено под трёхмерные скоростные участки. Пилоты соревновались в тёмное время суток.

Наилучший результат среди пермских экипажей показал «КАМА-Racing» в составе Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева. По итогам гонки они заняли третье место. Всего на старт соревнований вышло 22 экипажа.

Участниками Кубка России могут быть юридические и физические лица, обладающие действующими лицензиями участников, выданными РАФ, и заявившие водителей для участия в любом из этапов этого официального соревнования.

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