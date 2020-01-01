В школах Пермского края в 2022 году начнётся вакцинация детей от COVID-19 Иммунизация несовершеннолетних будет осуществляться добровольно Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в 2022 году планируется начать вакцинацию подростков с 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Вадислав Семериков.

Для иммунизации будет использована вакцина «Спутник М», по сути это второй компонент вакцины «Спутник V» с уменьшенным содержанием антигена.

По информации минздрава Прикамья, федеральный центр уже одобрил заявку региона на вакцины в рамках национального календаря в 2022 году.

По словам Семерикова, иммунизация несовершеннолетних против коронавируса будет осуществляться добровольно, то есть потребуется письменное согласие одного из родителей или иного законного представителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае планируется вакцинировать от коронавирусной инфекции около 32 тыс. детей.

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