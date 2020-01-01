Мария Сыропятова Главный архитектор Пермского края покинул комиссию по землепользованию и застройке Артём Габдрахманов также оставил пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае обновлён состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Орган покинул главный архитектор Пермского края Артём Габдрахманов, вместо него секретарём назначена замначальника управления градостроительной деятельности краевого минимущества Виктория Бабушкина.

Зампредседателя комиссии стал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров (ранее он был рядовым членом).

Из комиссии вышли начальник управления градостроительной деятельности краевого минимущества Анна Фалалеева, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников, ландшафтный дизайнер Оксана Харитонова и председатель комитета Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин.

Вошли в состав от Союза архитекторов Светлана Апенышева и зампред комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов.

В комиссии также сменился представитель краевого минтарифов: теперь это Наталия Беляева вместо Леонида Очнева.

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки по-прежнему возглавляет министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Напомним, в ноябре 2021 года Артём Габдрахманов победил в конкурсе на должность главного архитектора Пермского края. Одновременно он занял должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона и покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», которое возглавлял с 2019 года. Сейчас и. о. директора института является Юлия Яхонт. Ранее она работала в том же учреждении на позиции заместителя руководителя.

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