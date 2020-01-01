Олег Антонов
Хоккеистам «Молота» и гандболистам «Пермских медведей» отказано в бюджетной поддержке
Команды имеют долги по налогам
В минспорта Пермского края распределили субсидии среди региональных профессиональных спортивных команд на 2022 год. Бюджетное финансирование выделяется семи организациям, трём клубам в финансовой поддержке отказано. Приказ опубликован на сайте ведомства.
Без помощи из бюджета пока остались хоккейный клуб «Молот», гандбольный клуб «Пермские медведи» и женский мини-футбольный клуб «Красная Кама». Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве спорта, эти организации имеют задолженность по налогам, а согласно закону предоставление бюджетных субсидий должникам невозможно.
«Это просто юридическая формальность. Документы должны быть в порядке, и всё. Нет задачи кого-то лишить денег, — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что команды смогут рассчитывать на субсидии после погашения долгов. — Когда они погасят задолженность, мы объявим новый отбор. Деньги на все профессиональные клубы в бюджете на этот год предусмотрены».
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