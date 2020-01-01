Олег Антонов Хоккеистам «Молота» и гандболистам «Пермских медведей» отказано в бюджетной поддержке Команды имеют долги по налогам Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

В минспорта Пермского края распределили субсидии среди региональных профессиональных спортивных команд на 2022 год. Бюджетное финансирование выделяется семи организациям, трём клубам в финансовой поддержке отказано. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Без помощи из бюджета пока остались хоккейный клуб «Молот», гандбольный клуб «Пермские медведи» и женский мини-футбольный клуб «Красная Кама». Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве спорта, эти организации имеют задолженность по налогам, а согласно закону предоставление бюджетных субсидий должникам невозможно.

«Это просто юридическая формальность. Документы должны быть в порядке, и всё. Нет задачи кого-то лишить денег, — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что команды смогут рассчитывать на субсидии после погашения долгов. — Когда они погасят задолженность, мы объявим новый отбор. Деньги на все профессиональные клубы в бюджете на этот год предусмотрены».

Среди организаций, которые получат в 2022 году средства из бюджета Пермского края, — фонд развития баскетбола «Парма» (88,9 млн руб.), женский ФК «Звезда-2005» (28,9 млн руб.), ФК «Звезда» (21,6 млн руб.), ФК «Амкар-Пермь» (21,2 млн руб.), мини-футбольный клуб «АТур» (4,9 млн руб.), спортивный клуб настольного тенниса «Пермспецкабель» (1,5 млн руб.), клуб хоккея на траве «Юность» (0,59 млн руб.).

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