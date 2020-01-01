«Горнолыжные экспрессы» в Прикамье за зимние каникулы перевезли 3,9 тыс. пассажиров Специальные составы курсируют до Губахи и Чусового Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два горнолыжных железнодорожных маршрута Пермского края (из Перми в Чусовой и Губаху) с 2 по 9 января перевезли более 3,9 тыс. пассажиров. Так, до зимнего курорта «Такман» проехало 815 человек, а на электричке до центра «Губаха» — 3110. Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, добраться на «Ласточке» до Губахи можно каждые выходные до 27 марта. Время отправления с вокзала Пермь I — 07:06, продолжительность поездки — 2 часа 30 минут.

«Горнолыжный экспресс» на «Такман» отправляется по субботам и воскресеньям в 07:50. Время в пути — 3 часа 5 минут.

Отметим, что в «Горнолыжных экспрессах» не берётся плата за перевозку спортинвентаря, там также не требуется оформление перевозочных документов. Кроме того, это мультимодальные маршруты — пассажиры могут пересесть с электропоезда на автобус, который довезёт их до места отдыха. Расписание автобусов скорректировано под прибытие железнодорожного состава.

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