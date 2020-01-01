«Единая Россия» подвела итоги новогодних и рождественских акций Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» провела в регионах предновогодние акции. Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтёры, добровольцы поздравили врачей и сотрудников ковидных госпиталей, их пациентов, ветеранов, детей, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Мероприятия прошли в нескольких форматах: украшение приёмных покоев в «красных зонах» и ковидных кол-центров; передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям; акция «Новый год во дворе» — внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организация выступлений артистов, постановок.

Так, в преддверии Нового года 36 медицинских учреждений Прикамья были украшены при поддержке депутатов-единороссов. Депутаты Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин и Анатолий Маховиков приняли решение помочь в создании новогодней атмосферы в Верещагинской, Карагайской и Сивинской больницах.

Более 3200 подарков было передано медикам и их детям. Представителей филиала городской клинической больницы №4 в Губахе поблагодарил за труд и поздравил с наступающими праздниками депутат Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» Алексей Мазлов.

Депутат Законодательного собрания Вагаршак Сарксян вручил подарки медикам ковид-отделения больницы Коми-Пермяцкого округа. «Выражаю искреннюю благодарность всем медицинским работникам, ветеранам здравоохранения, студентам, ординаторам за их титанический труд во время сложнейшего периода борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил депутат.

Руководитель фракции «Единой России» в Пермской городской думе Василий Кузнецов встретился с главным врачом КДКБ Дмитрием Антоновым, вручил подарки для медицинских работников и их детей и поздравил с наступающим Новым годом.

Кроме того, 24 декабря партия совместно с «Волонтёрами Победы» запустила традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получили новогодние подарки и знаки внимания.

В Пермском крае единороссы навестили 364 фронтовика. Депутат Пермской городской думы Александр Ивонин поздравил ветеранов Ленинского района Перми с наступающим Новым годом. Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе в Кировском районе города Перми поздравил ветерана Вахита Галимова.

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