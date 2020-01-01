В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Пермском крае 11 января Ночью ожидается похолодание до -27 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю выпустили очередное предупреждение об опасных погодных условиях в ближайшие сутки. Об этом сообщает ВЕТТА.

Начнется вторник, 11 января, с существенного похолодания, в ночные часы температура может опуститься до -27 градусов, в течение суток ожидается снег, ночью в отдельных центральных районах сильный снегопад. В отдельных районах образуются гололёдно-изморозевые отложения. Днём потеплеет до -10…-15 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть предельно осторожными на дорогах.

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