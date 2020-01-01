Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в 30 муниципалитетах Пермского края По числу заражений лидируют Пермь, Чайковский и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Прикамье новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 30 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 178. На втором и третьем местах — Чайковский и Краснокамск, где заболело соответственно 16 и 12 человек.

В Пермском районе коронавирус диагностирован у девяти жителей. В Добрянском, Октябрьском и Чернушинском городских округах выявлено по восемь заболевших. В Бардымском муниципальном округе и Кунгуре зафиксировано по семь заражений. Шесть человек заболели в Осинском городском округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 163 609 жителей с коронавирусной инфекцией.

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