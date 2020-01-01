С 11 по 16 января в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации Сделать прививку от коронавируса смогут все желающие старше 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 11 по 16 января для желающих сделать прививку от коронавируса в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж) пункт будет принимать посетителей с 15:00 до 18:00, в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) и выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж) — с 11:00 до 17:00.

Во всех мобильных пунктах в наличии вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт». В ТРК «СпешиLove» также есть вакцина «КовиВак».

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Как отметили в минздраве, в графике работы пунктов возможны изменения и дополнения. Следить за актуальной информацией можно на сайте министерства.

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