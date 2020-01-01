В Прикамье на треть снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Превышение эпидемического порога зафиксировано только среди взрослых Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в период с 3 по 9 января 2022 года зарегистрировано 9529 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 33,3% ниже показателя предыдущих семи дней и ниже недельного эпидемического порога на 7,1%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Перми, а также Нытвенском и Октябрьском районах.

Превышение эпидпорога зафиксировано только среди взрослых.

По данным лабораторного мониторинга, у заболевших выявлены вирусы гриппа А (H3N2), а также возбудители негриппозной этиологии — парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция).

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