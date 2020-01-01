На пермяка, использовавшего поддельный сертификат о вакцинации, завели уголовное дело Мужчине грозят исправительные работы до двух лет Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

Прикамской транспортной полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ в отношении пермяка по факту использования поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что 49-летний житель города Верещагино Пермского края предоставил по месту своей работы (на одно из железнодорожных транспортных предприятий) поддельный сертификат на своё имя. На самом же деле никакой вакцинации от коронавируса мужчина не проходил.

За использование заведомо подложного документа жителю Прикамья грозит крупный штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, с осени прошлого года по распоряжению Роспотребнадзора в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на сотрудников организаций транспортной инфраструктуры начало распространяться требование об обязательной вакцинации. При отсутствии сертификатов администрация получила право отстранять сотрудников от работы.





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