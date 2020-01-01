Мария Сыропятова В Перми открылся первый сетевой магазин японских товаров Yoko Он заработал 5 января в ТРЦ «Планета» Поделиться Поделиться Твитнуть

В ТРЦ «Планета» открылся первый в Перми магазин японских товаров для красоты и дома Yoko. По сообщению компании — застройщика ТРЦ «Планета» Malltech, открытие состоялось 5 января 2022 года.

В ассортименте — товары для здоровья и красоты, игрушки, электроника, аксессуары, канцелярия, текстиль и другие товары для дома.

На сайте торговой сети сказано, что магазины Yoko уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Тюмени, Оренбурге, Симферополе, Тольятти, Чебоксарах, Ижевске, Владивостоке, Махачкале, Красноярске, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Кроме российских городов магазин сети есть и в Караганде (Казахстан).

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