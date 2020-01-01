Прокуратура начала проверку детского лагеря в Березниках
В период зимних каникул отдыхавших в заведении школьников искусали клопы
Прокуратура начала проверку соблюдения права детей на безопасные условия отдыха в детском лагере «Сказка» в городе Березники Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Основанием для проверки стала появившаяся в интернете информация о том, что в зимние каникулы отдыхавших в лагере школьников искусали клопы.
В ходе надзорных мероприятий будет оценено качество услуг, оказанных несовершеннолетним, также будет проверено, как в лагере соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.
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