Прокуратура начала проверку детского лагеря в Березниках В период зимних каникул отдыхавших в заведении школьников искусали клопы Поделиться Поделиться Твитнуть

Детский лагерь «Сказка» в Березниках

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Прокуратура начала проверку соблюдения права детей на безопасные условия отдыха в детском лагере «Сказка» в городе Березники Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Основанием для проверки стала появившаяся в интернете информация о том, что в зимние каникулы отдыхавших в лагере школьников искусали клопы.

В ходе надзорных мероприятий будет оценено качество услуг, оказанных несовершеннолетним, также будет проверено, как в лагере соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.

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