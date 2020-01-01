Елена Синица В Прикамье ревакцинацию от COVID-19 начали 152,9 тыс. жителей Первичную вакцинацию прошли 1,1 млн человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным на утро 10 января, первичную вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 131 тыс. жителей Пермского края, что составляет 56,2% всего взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Также сообщается, что почти 152,9 тыс. человек начали ревакцинацию. Из них 144,9 тыс. завершили курс иммунизации.

В целом, с начала массовой вакцинации в регионе, первым компонентом привились 396,4 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше. При этом 1,5 тыс. из них — за прошедшую неделю.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 746 994 комплекта вакцины. Из них 1 309 493 — «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 335 006 — «Спутник Лайт», 83 000 — «ЭпиВакКорона», 19 495 — «КовиВак».

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