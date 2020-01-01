Елена Синица В декабре жители Прикамья вызывали скорую помощь 42,8 тыс. раз Из-за COVID-19 обращались 2710 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2021 года жители Прикамья вызвали скорую помощь 42 860 раз. При этом 14 087 вызовов были к детям до 17 лет. В экстренной форме было 6188 вызовов. Также сообщается, что 9523 вызова передали в неотложную помощь. В то же время неотложка обслужила за декабрь 693 вызова. Безрезультатными оказались 3933 вызова от общего числа. Об этом сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.

Среднее время ожидания при вызове в экстренной форме составляло 18,71 минуты, при ДТП — 14,32 минуты.

За декабрь было госпитализировано 13 716 человек. При этом из-за COVID-19 обращались 2710 человек. Из них в стационары отправлено 1609.

С пневмонией обращались реже — 1684 человека, из которых госпитализировано 997.

Вызывал скорую из-за ОРВИ 10 181 человек, причём в больницы госпитализировали 1114. К детям до 17 лет по этой причине скорая помощь выезжала 7039 раз. Из них положили в больницы 997.

За этот же месяц зафиксировано 35 случаев обморожения и один случай травм из-за падения снега и льда.

Также произошло два утопления, одно из которых с летальным исходом.

На ДТП скорая приезжала 253 раза. В них пострадало 148 человек, умерло шесть.

На пожары скорая выезжала 187 раз, а из-за травм в общественных местах — 792.

Из-за воздействия алкоголя жители края звонили в скорую 1540 раз. При этом мужчины обращались значительно чаще (1121 против 419).

Из-за болезней сердца поступило 1854 вызова, из которых 109 связаны с острым инфарктом миокарда. Из-за гипертонии обращались 4527 раз, из-за цереброваскулярной болезни — 1766, из-за острых нарушений мозгового кровообращения — 883.

Отметим, что Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Пермского городского округа, Пермского муниципального района, Добрянского городского округа, Краснокамского городского округа, Ильинского городского округа.

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