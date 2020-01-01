Андрей Стрельцов
Волейболисты «Камы» одержали две победы над «Тюменью»
Этот успех не помог пермскому клубу выйти на четвертое место
Пермский ВК «Кама» на своей площадке дважды обыграл соперников из Тюмени в чемпионате России среди команд Высшей лиги «А» (зона «Восток»). Встречи завершились со счётом 3:2 и 3:0.
Однако этот успех не позволил команде из Перми подняться по турнирной таблице. Она осталась на пятом месте.
Напомним, что первая четверка продолжает борьбу за медали. Но теперь количество побед с идущим на четвертом месте «Университетом» из Барнаула равное. Лишь одно очко разделяет команды.
Следующие игры для «Камы» состоятся 15-16 января на выезде против «Тархана». Заключительный домашний тур пройдёт 22-23 января «Кама» примет у себя «Университет».
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