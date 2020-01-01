Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» одержали две победы над «Тюменью» Этот успех не помог пермскому клубу выйти на четвертое место Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ВК «Кама» на своей площадке дважды обыграл соперников из Тюмени в чемпионате России среди команд Высшей лиги «А» (зона «Восток»). Встречи завершились со счётом 3:2 и 3:0.

Однако этот успех не позволил команде из Перми подняться по турнирной таблице. Она осталась на пятом месте.

Напомним, что первая четверка продолжает борьбу за медали. Но теперь количество побед с идущим на четвертом месте «Университетом» из Барнаула равное. Лишь одно очко разделяет команды.

Следующие игры для «Камы» состоятся 15-16 января на выезде против «Тархана». Заключительный домашний тур пройдёт 22-23 января «Кама» примет у себя «Университет».

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