Прикамская саночница завоевала золото Кубка мира После победы в спринте Иванова в общем зачёте Кубка переместилась на 16 место Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТАСС

В Сигулде (Латвия) завершился седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Уроженка Чусового саночница Татьяна Иванова с результатом 31,241 сек. стала первой в спринте. Второе место заняла представительница Германии Натали Гайзенберг, третьей стала австрийка Маделайн Эгле.

После победы в спринте Иванова в общем зачёте Кубка переместилась на 16 место, а в спринтерском — на седьмое.

Добавим, Татьяна Иванова выступала с травмой, которую она получила на первом этапе Кубка мира в Китае. К тренировкам чусовлянка приступила только в конце декабря.

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Восьмикратная чемпионка Европы, обладательница одной золотой, пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/16 и 2019/20, бронзовый призёр Кубка мира 2016/17. Выступает за Пермский край. Заслуженный мастер спорта России.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 15 по 16 января в германском Оберхофе.

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