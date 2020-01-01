​Содержание федеральных дорог и сооружений в Пермском крае оценили почти в 560 млн рублей Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Росавтодора в Пермском крае объявило конкурсы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на ней, включая локальные очистные. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость первого контракта (по содержанию сети) — 543,1 млн руб, второго (по содержанию строений) — 16,6 млн руб. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Подрядчики должны обеспечить круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и функционирование сооружений на трассах Р-242 Пермь — Екатеринбург км 9+154 — км 160+036; М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа подъезд к г. Пермь км 342+900 — км 477+644; А-153 Нытва — Кудымкар км 0+000 — км 126+035; Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь км 894+300 — км 992+900.

Исполнителей работ должны определить в начале февраля, срок исполнения контрактов — до 30 июня 2023 года.

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