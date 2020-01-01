В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Пермском крае 10 января Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 10 января, на территории Пермского края прогнозируется сильный снегопад, в отдельных районах на дорогах гололёд. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное управление МЧС.

Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до -18 градусов, днём потеплеет до -8 градусов.

Спасатели рекомендовали водителям проявлять осторожность при управлении автомобилем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Жителям и гостям Прикамья следует одеваться по погоде.

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