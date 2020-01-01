Сергей Данилов Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 22 муниципалитетах края Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор сообщил, что новые заболевшие коронавирусом выявлены в 22 территориях Пермского края. Статистические данные приводит пресс-служба ведомства.

Из 301 случая новой коронавирусной инфекции, подтвержденной в Прикамье за прошедшие сутки, 126 диагностированы в Перми, 38 — в Березовском муниципальном округе, 22 — в Лысьвенском городском округе, 21 — в Краснокамском.

Также COVID-19 обнаружен в Кунгуре — у 17 жителей, в Чайковском — у 11. По 10 человек заболели в Соликамском городском округе и Пермском муниципальном районе, по семь — в Березниках и Очерском городском округе, шесть — в Кишертском муниципальном округе. В Кунгурском районе и Карагайском муниципальном округе выявлено по пять новых случаев инфекции, в Александровском муниципальном округе — три.

В пяти территориях — по два новых пациента: это Суксунский, Красновишерский, Октябрьский городские и Гайнский и Ординский муниципальные округа. Еще в трёх территориях — в Нытвенском, Чусовском и Горнозаводском городских округах — подтверждено по одному случаю COVID-19.

Всего с начала диагностики Роспотребнадзор официально подтвердил в Пермском крае 163 тыс.305 случаев новой коронавирусной инфекции.

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