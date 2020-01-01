Сергей Данилов С завтрашнего дня в Перми начинает действовать новое тарифное меню Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С понедельника, 10 января, в Перми начнет действовать новое тарифное меню. Об его особенностях пермякам напоминают в администрации города.

Стоимость проезда в общественном транспорте Перми подорожает до 33 рублей. Изменения коснутся и системы пересадок между городскими маршрутами — пассажиры, пользующиеся транспортной картой в режиме электронного кошелька, смогут совершить пересадку в течение 40 или 60 минут при оплате 50% стоимости поездки — то есть за 17 рублей. Городские власти отмечают, что значительно сэкономить на оплате проезда пермяки смогут при использовании безлимитных проездных.

Для школьников 5-11-х классов, а также студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей появятся проездные «30 поездок на квартал» за 693 рубля, «Безлимит на полмесяца» за 693 рубля, «Безлимит на месяц» за 990 рублей.

Для остальных пассажиров также появятся новые варианты безлимитных проездных — «на сутки» за 124 рубля, «на полмесяца» за 891 рубль, «на месяц» за 1683 рубля, «на квартал» за 4752 рубля, «на год» за 12870 рублей, а также «40 поездок на месяц» за 1188 рублей. Отмечается, что безлимитные проездные позволяют совершать неограниченное количество пересадок с любым интервалом времени на любые маршруты.

Приобрести гражданский проездной может любой житель города: транспортная карта стоит 50 рублей, документы предъявлять не нужно. Чтобы получить льготный проездной документ, необходимо относиться к одной из категорий льготных пассажиров и предоставить необходимые документы. Для школьников это справка из школы, для студентов очной формы обучения — студенческий билет, продлённый на текущий учебный год, для пенсионеров по старости — пенсионное удостоверение, для членов многодетных малоимущих семей — справка, выданная территориальным органом министерства социального развития Пермского края, удостоверение многодетной семьи.

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