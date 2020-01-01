Сергей Данилов В январе проекты планировки территорий Перми будут вынесены на публичные слушания Поделиться Поделиться Твитнуть

В районах Перми в январе пройдет ряд публичных слушаний, на которых планируется рассмотреть проекты планировки территории. Об этом сообщают в администрации Перми.

Публичные слушания состоятся 19 января в здании администрации Дзержинского района на улице Ленина, 85. На них будет рассмотрен проект о планировке территории, ограниченной улицами Барамзиной, Герцена, Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, проспектом Парковый, Зои Космодемьянской.

20 января публичные слушания будут проходить в здании администрации Свердловского района на улице Сибирская, 58. На них будет рассмотрен проект планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Горького, Малой Ямской, 25 Октября. Все предложения и замечания будут принимать до 20 января в департаменте градостроительства и архитектуры Перми по адресу: улица Сибирская, 15.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.