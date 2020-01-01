Сергей Данилов Краевые власти обнародовали перечень дней, в которые будет запрещёна продажа алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое правительство утвердило дни полного запрета на продажу алкогольной продукции в муниципалитетах в 2022 году. Соответствующий документ появился на сайте губернатора и правительства края.

Реализация алкоголя будет запрещена в День города (села, поселка) муниципалитетов региона. В некоторых территориях праздник совмещен с Днем молодежи 25 июня. В этот день розничная реализация алкогольной продукции будет запрещена в Александровском, Большесосновском и Куединском муниципальных округах, Лысьвенском городском округе, Суксунском городском поселении, Березниках, Верещагино, Губахе, Добрянке, Чермозе, Красновишерске, Нытве, Осе, Соликамске, рабочем поселке Полазна, ЗАТО Звездный, селах Кочево и Юсьва.

Из-за проведения Дня города (села, поселка) 22 мая ограничат розничную продажу в селе Кочево, 18 июня — в Чусовом, 25 июня — в Красновишерске, 2 июля — в Кизеле, 9 июля — в Кудымкаре, 16 июля — в Лысьвенском городском округе, Нытве и Добрянке, 14 августа — в поселке Оверята (праздник совмещен с Днем строителя), 27 августа — в Соликамске (в этот день также отметят День шахтера) и Александровске, 28 августа — в поселке Майский, 3 сентября — в Полазне, 17 сентября — в Краснокамске.

В Бардымском муниципальном округе розничная продажа алкоголя запрещена во время праздников Навруз (19 марта), Ураза-Байрам (3 мая), Барда-Зиен (18 июня) и Курбан-Байрам (9 июля).

В Краснокамске реализацию алкогольной продукции запретят на время масленичных народных гуляний 6 марта, на территории села Елово — в день проведения XIII межрайонного фестиваля «Еловская рыбка» 9 июля, в Осе — во время фестиваля экстремальных видов спорта «Оса — акватория Беринга» 23 июля.

В селе Уинском запрет на продажу алкоголя в розницу будет действовать во время краевого фестиваля меда «Медовый спас» 13 августа. В этот же день ограничения установлены и в Красновишерске, здесь пройдет межмуниципальный фестиваль «Праздник черники и черничного пирога».

В рабочем поселке Октябрьский реализация алкогольной продукции будет ограничена во время краевого праздника «Хлебный спас» 20 августа, а в Гремячинске — в День шахтера 28 августа.

Ограничение с 8:00 до 23:00 касается всех видов крепких и слабоалкогольных напитков. Оно не распространяется на заведения общественного питания.

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