Сергей Данилов Пермские спасатели напоминают о штрафах за выход на лёд Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы мероприятия

Сотрудники МЧС Прикамья совместно с представителем администрации Орджоникидзевского района Перми провели профилактические рейды по недопущению несчастных случаев на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели и представители райадминистрации посетили одно из наиболее популярных у пермяков мест подлёдного лова — район Камской ГЭС. На льду оказалось немало любителей зимней рыбалки. Инспекторы напомнили рыбакам, что в данном месте рыбачить запрещено, а также рассказали правила безопасного поведения на льду и раздали тематические памятки.

В МЧС напоминают, что выход людей и выезд автомобилей на лёд водоемов в местах, где установлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Во избежание несчастных случаев, рекомендуется не пренебрегать правилами личной безопасности. За нарушение правил пользования водными объектами предусмотрены штрафы — для граждан от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

По данным регионального МЧС, с начала года на территории Прикамья не зарегистрировано ни одного происшествия на воде.

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